Εθνική Πατρών - Πύργου: Ασυνήδειτος οδηγούσε με την όπισθεν σε σήραγγα

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που αποκάλυψε ο Alpha με ασυνείδητο οδηγό ο οποίος οδηγούσε με την όπισθεν σε σήραγγα της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (27/04) νωρίς το πρωί, όπου ο οδηγός «πιάστηκε» σε βίντεο να οδηγεί με την όπισθεν στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εν ώρα αιχμής μέσα στο τούνελ της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha που αποκάλυψε και βίντεο από το εξοργιστικό συμβάν ο οδηγός μπήκε ανάποδα μπήκε κατά λάθος από έξοδο στο ρεύμα προς Πύργο και οδήγησε για περίπου ενάμιση χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα. Μέσα στη σήραγγα και όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να βάλει όπισθεν και να πάει πάλι πίσω στην έξοδο από την οποία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

