Πρωτομαγιά 2026 – Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία

Snapshot Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Πρωτομαγιά 2026, που αφορά όλα τα είδη πλοίων.

Η απεργία θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00 της Παρασκευής, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της ΠΝΟ.

Τα βασικά αιτήματα της ΠΝΟ περιλαμβάνουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ναυτικών.

Η ομοσπονδία ζητά την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, η ΠΝΟ απαιτεί την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας και την αποκατάσταση των περικοπών στους συνταξιούχους ναυτικούς. Snapshot powered by AI

Πανελλαδική 24ωρη απεργία προκήρυξε για την Πρωτομαγιά η ΠΝΟ, η οποία αφορά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η απεργία ξεκινάει στις 00:01 τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας στις 22 Απριλίου.

ΠΝΟ: Τα αιτήματα των ναυτικών

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ αναφέρει ότι συνεχίζει τον αγώνα της με βασικά αιτήματα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας.

Η Ομοσπονδία ζητά ακόμη την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των περικοπών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί.