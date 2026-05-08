Κίνηση στους δρόμους: Πολλά προβλήματα σε Κηφισό, Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους για ένα ακόμα πρωινό με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο κι όσο περνά η ώρα η κατάσταση επιδεινώνεται.

Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος και σε άνοδο και σε κάθοδο. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό, και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Μεταμόρφωση.

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από τη Δημοκρατίας είσοδο της Εθνικής Οδού και φτάνει μέχρι το δαχτυλίδι στην Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προβλήματα εντοπίζονται από την Ηρακλείου ως την έξοδο για Εθνική Οδό.

Προβλήματα εντοπίζονται ακόμα στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι τη Φιλοθέη, στην κάθοδο από Κόμβο Παραδείσου έως το Υγεία, στη Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου, την Ποσειδώνος προς Πειραιά από Αλίμου μέχρι Καραϊσκάκη.