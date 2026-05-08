Εύβοια: Εικόνες από το τροχαίο που τραυματίστηκε σοβαρά 35χρονη

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μία 35χρονη γυναίκα μετά από τροχαίο στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, βγήκε εκτός δρόμου ντεραπάρισε.

Μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής η 35χρονη απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό χέρι και κατά τις ίδιες πληροφορίες οι γιατροί προσπαθούν να το σώσουν. Αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εξιδεικευμένη θεραπεία.