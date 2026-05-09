Νέα άφιξη μεταναστών στα Χανιά – 40 άτομα εντοπίστηκαν στη θάλασσα νότια της Γαύδου
Οι μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν στην Αγυιά
Σαράντα μετανάστες εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου το Σάββατο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιτήρησης και έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Κρήτης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν στην Αγυιά, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους ταυτοποίησης και ποινικού μητρώου.
Αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αναμένεται να προωθηθούν εντός 48 ωρών σε δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας.
