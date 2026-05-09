Ρόδος: Νεκρός βρέθηκε 62χρονος έξω από το σπίτι του

Στο πένθος και στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινότητα της Λάρδου στη Ρόδο, από την τραγική είδηση θανάτου ενός 62χρονου έξω από το σπίτι του.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, ο 62χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής (8/5), στο έδαφος σε περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού του, από τη σύζυγό του.

Ο άτυχος άνδρας έφερε τραύματα στο κεφάλι και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 62χρονος έφερε σοβαρά προβλήματα με την όραση του και πιθανολογείται ότι στο σημείο που εντοπίστηκε βρέθηκε εκεί μετά από πτώση.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια.

