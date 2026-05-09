Ρέθυμνο: Άγρια ληστεία σε σπίτι - Τέσσερις συλλήψεις

Μία υπόθεση ληστείας με θύμα έναν 49χρονο εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, προχωρώντας στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει το cretalive.gr, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (08/05), όταν δύο άνδρες και δύο γυναίκες εισέβαλαν στο σπίτι του 49χρονου σε περιοχή του Ρεθύμνου. Οι δράστες φέρονται να του επιτέθηκαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν 700 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο.

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου ήταν άμεση, με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν πληροφορίες και στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 45 και 49 ετών, καθώς και δύο Ελληνίδες ηλικίας 38 και 22 ετών.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στις κατοικίες τους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν δέκα ναρκωτικά δισκία, ενώ εντοπίστηκε και το κινητό τηλέφωνο που είχε αφαιρεθεί από το θύμα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ληστεία σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού στο Ρέθυμνο και συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί και -2- ημεδαπές κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα μεταμεσονύκτιες ώρες χθες (08.05.2026) εντός της οικίας αλλοδαπού σε περιοχή του Ρεθύμνου τέσσερα άτομα (δυο γυναίκες και δυο άντρες) του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, συσκευή κινητού τηλεφώνου και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο.

Από την αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δυο αλλοδαποί (45 και 49 ετών) και δυο ημεδαπές (38 και 22 ετών) οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (08.05.2026).

Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10- ναρκωτικά δισκία καθώς και η αφαιρεθείσα συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».

