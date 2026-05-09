Τροχαίο στον Βόλο: Δίκυκλο «καρφώθηκε» πίσω από τζιπ
Ο οδηγός του αυτοκινήτου τύπου τζιπ σταμάτησε σε διάβαση πεζών και το δίκυκλο «καρφώθηκε» από πίσω
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον κυκλικό κόμβο μπροστά από το Δημαρχείο στον Βόλο.
Σύμφωνα με το gegonota.news, ο οδηγός του αυτοκινήτου τύπου τζιπ σταμάτησε σε διάβαση πεζών για να περάσει τουρίστας και ένα δίκυκλο «καρφώθηκε» από πίσω. Τα δυο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, αλλά, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς.
