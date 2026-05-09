Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανές

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μηχανές, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο συνολικά τρία άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Αγίου Δημητρίου και άμεσα στο σημείο έσπευσαν μηχανές ταχείας επέμβαση του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στους δύο αναβάτες της μηχανής, αλλά και στον οδηγό του ΙΧ που τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Οι δύο οδηγοί της μηχανής τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός του ΙΧ έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα, ωστόσο μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσηλευτικό ίδρυμα για προληπτικούς λόγους.

Διαβάστε επίσης