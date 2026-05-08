Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (8/5) σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:20 στην δημοτική κοινότητα Ζερβοχωρίων, όταν ένα αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου.

Τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 55 ετών, που βρισκόταν εντός του οχήματος. Μάλιστα, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Τις δύο τραυματισμένες γυναίκες παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τις μετέφερε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

