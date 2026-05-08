Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος
Δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 55 ετών, που βρίσκονταν εντός του οχήματος
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (8/5) σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:20 στην δημοτική κοινότητα Ζερβοχωρίων, όταν ένα αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 50 και 55 ετών, που βρισκόταν εντός του οχήματος. Μάλιστα, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Τις δύο τραυματισμένες γυναίκες παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τις μετέφερε σε νοσοκομείο της περιοχής.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.