Κρήτη: Τροχαίο με έναν νεκρό στον ΒΟΑΚ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Κρήτη, όταν ένας 56χρονος άνδρας που περπατούσε επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ, παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ένας 23χρονος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η θανατηφόρα παράσυρση σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ενώ οδηγός και πεζός βρίσκονταν στην ίδια κατεύθυνση, στο ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά.

Στο σημείο η διέλευση πεζών απαγορεύεται και ο άτυχος 56χρονος δεν έφερε κάποιο διακριτικό πάνω του ώστε να γίνει αντιληπτός μέσα στη νύχτα και δυστυχώς παρασύρθηκε από τον 23χρονο.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 56χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Διαβάστε επίσης