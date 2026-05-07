Σαλαμίνα: Βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση της 12χρονης - Χειρουργήθηκε στο πόδι

Snapshot Στη Σαλαμίνα, ένα 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας ενώ έτρεχε προς τον δρόμο κοντά σε σχολικό συγκρότημα.

Η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τοποθέτηση λάμων, με την κατάσταση της υγείας της να είναι καλή και σταθερή.

Ο αστυνομικός οδηγός του οχήματος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια σε βάρος του.

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Γ' Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.

Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι σημειώθηκε στα Παλούκια Σαλαμίνας, έξω από σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη έπαιζε βόλεϊ στο προαύλιο του σχολείου μαζί με φίλη της, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κάποια άλλα παιδιά φαίνεται να τρόμαξαν τα δύο κορίτσια. Η 12χρονη φέρεται τότε να έτρεξε αιφνιδιαστικά προς τον δρόμο, τη στιγμή που από το σημείο διερχόταν υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας που πραγματοποιούσε περιπολία.

Οι στιγμές μετά την παράσυρση

Το υπηρεσιακό όχημα παρέσυρε το κορίτσι, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το Newsbomb, καταγράφονται οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν του ατυχήματος, με περιπολικό να καταφθάνει στο σημείο και κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού και αναστάτωσης.

Μαρτυρίες και πληροφορίες που εξετάζονται από τις Αρχές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το αν η 12χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από τη σχολική διάβαση που υπάρχει στο σημείο.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας

Αμέσως μετά το περιστατικό, η ανήλικη μεταφέρθηκε με το ίδιο το υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της σε νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το 12χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι γιατροί τοποθέτησαν λάμες στα κάτω άκρα της, ενώ η κατάσταση της υγείας της μετά το χειρουργείο κρίνεται καλή και σταθερή.

Συνελήφθη ο αστυνομικός οδηγός

Ο αστυνομικός που οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Παράλληλα, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γ’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.

Σε αδιέξοδο οδηγεί η σχολική διάβαση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχολική διάβαση που υπάρχειέξω από το σχολείο που σημειώθηκε το ατύχημα καταλήγει ουσιαστικά σε αδιέξοδο καθώς οι πεζοί μετά τη διέλευσή τους από αυτή οδηγούνται σε ράμπα χωρίς δυνατότητα συνέχειας της πορείας τους, λόγω περιφραγμένου χώρου που υπάρχει στο σημείο.

