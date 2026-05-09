Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στη Βοιωτία – Διέφυγαν με λέια που «αγγίζει» τα 100.000 ευρώ οι δράστες
Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5/26) περιοχή των Οινοφύτων μετά έκρηξη σε μηχάνημα ΑΤΜ που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00’ τα ξημερώματα.
Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με τουλάχιστον μία κασετίνα που εκτιμάται ότι είχε ποσό που προσεγγείζει τα 100.000 ευρώ ενώ άφησαν πίσω τους μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.
Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Με 10.000 κόσμο η τελευταία προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό!
18:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Λίγες ημέρες ακόμα για την έκπτωση του 4%
18:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2: Έχασαν και χάνονται οι Σερραίοι
17:47 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ