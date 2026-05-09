Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στη Βοιωτία – Διέφυγαν με λέια που «αγγίζει» τα 100.000 ευρώ οι δράστες

Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5/26) περιοχή των Οινοφύτων μετά έκρηξη σε μηχάνημα ΑΤΜ που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00’ τα ξημερώματα.

Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με τουλάχιστον μία κασετίνα που εκτιμάται ότι είχε ποσό που προσεγγείζει τα 100.000 ευρώ ενώ άφησαν πίσω τους μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.

