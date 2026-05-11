Θρίλερ στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από πυροβολισμό

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαϊου στις Αρχές, καθώς άνδρας βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο Μπολάτι Κορινθίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ούτε για το πώς και το πότε σημειώθηκε ο πυροβολισμός. Τον άτυχο 69χρονο εντόπισε ο αδερφός του.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πως έγινε το σοβαρό ατύχημα.