Ζάκυνθος: Σοβαρό τροχαίο στον Λαγανά – Διασωληνωμένη 20χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 11 Μαϊου στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, όταν 20χρονη Βρετανίδα παρασύρθηκε από δίκυκλο υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της, καθώς η κατάσταση της υγείας της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, όπως αναφέρει το imerazante.gr.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Διαβάστε επίσης