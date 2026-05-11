Πρέβεζα: Εντοπίστηκε νάρκη στην παραλία του Μονολιθίου

Μία νάρκη εντοπίστηκε την Δευτέρα στο Μονολίθι της Πρέβεζας, κινητοποιώντας τις δυνάμεις του Λιμενικού.

Το πυρομαχικό υλικό βρέθηκε μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από την ακτή, ενώ η Λιμενική Αρχή της Πρέβεζας απέκλεισε τον χώρο εντός του οποίου εντοπίστηκε η νάρκη και ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για την απομάκρυνσή της.

Σύμφωνα με το epiruspost, νάρκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικής προέλευσης, έχουν εντοπιστεί και στο παρελθόν στην παραλία του Μονολιθίου, λόγω της διάβρωσης της ακτής και των βροχοπτώσεων.

