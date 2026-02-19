Νάξος: Εξουδετερώθηκε η νάρκη – Δείτε τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε νωρίτερα το πρωί η επιχείρηση εξουδετέρωσης της νάρκης που είχε εντοπιστεί σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου.

Το πολεμικό υλικό είχε εντοπιστεί το Σάββατο (14/2) από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους που ενημέρωσε τις Αρχές. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου και φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.

Την εξουδετέρωση της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποίησε Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο σημείο βρίσκονταν, πέρα από τους άνδρες του Λιμενικού, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά.

