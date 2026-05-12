Απεργία 13 Μαΐου: Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ΜΜΜ – Διευκρινίσεις από ΑΔΕΔΥ

Συρμός του μετρό στο σταθμό του Νέου Κόσμου

Snapshot Την Τετάρτη 13 Μαΐου οι δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία, με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς οι εργαζόμενοί τους δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ.

Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνουν υπεράσπιση της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις μισθών, κατάργηση εισφοράς ανεργίας και μαζικές προσλήψεις στο Δημόσιο.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά επίσης ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποιήσεις. Snapshot powered by AI

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου οι δημόσιοι υπάλληλοι, στα πλαίσια της κινητοποίησης που ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ. Τις τελευταίες ημέρες, προκλήθηκε σύγχυση αναφορικά με τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, με την εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ να προχωρά σε διευκρινίσεις.

Απεργία 13 Μαΐου: Πώς θα λειτουργήσουν τελικά τα ΜΜΜ

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ΑΔΕΔΥ, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, αύριο, Τετάρτη τα ΜΜΜ αναμένεται να κυκλοφορήσουν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στα δρομολόγιά τους.

Από την άλλη, στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.

Στην απεργία συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Απεργία 13 Μαΐου: Τι ώρα είναι η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί, καθώς και αντίστοιχες δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην απεργία στις 13 Μαΐου «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς»

Τα αιτήματα

Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Διαβάστε επίσης