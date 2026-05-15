Κέρκυρα: Απατεώνες ξάφρισαν 79χρονο – Υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Δεν έχει εντοπιστεί το υπόλοιπο ποσό των χρημάτων που αφαιρέθηκε.

Άλλο ένα περιστατικό απάτης σε βάρος ηλικιωμένου έλαβε χώρα αυτή τη φορά στην Κέρκυρα.

Οι απατεώνες υποδυόμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να πάρουν 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι από έναν 79χρονο.

Το χρονικό

Ένας άνδρας τον πήρε τηλέφωνο, του είπε ότι είναι από τη ΔΕΔΔΗΕ, τον έπεισε ότι πρέπει να τους δώσει τα χρήματα. Πέρασε ο συνεργός του, τα πήρε και έπειτα εξαφανίστηκαν. Ωστόσο, ο 79χρονος όταν κατάλαβε την απάτη, προχώρησε σε καταγγελία.

Μάλιστα βρέθηκαν 3 από τους 4. Πρόκειται για έναν 26χρονο, έναν 32χρονο και μια 46χρονη γυναίκα. Αναζητείται ένας 29χρονος. Βρήκαν 13.000 ευρώ περίπου. Τα υπόλοιπα χρήματα δεν ξέρουν που είναι.