Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου
Ο 42χρονος κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων
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- 42χρονος έστειλε απειλητικό e
- mail για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.
- Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
- Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
- Η έρευνα έδειξε ότι το περιεχόμενο του απειλητικού μηνύματος ήταν ψευδές.
- Η υπόθεση θα προωθηθεί στη Δικαιοσύνη.
Απειλητικό e-mail για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης φέρεται να απέστειλε 42χρονος, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος απέστειλε τον προηγούμενο μήνα ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο κτίριο.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν ψευδές. Η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
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