Χαλάνδρι: Απείλησε τη γειτόνισσα με όπλο ρέπλικα και συνελήφθη - Έβγαλε μαχαίρι στους αστυνομικούς

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαλάνδρι: Απείλησε τη γειτόνισσα με όπλο ρέπλικα και συνελήφθη - Έβγαλε μαχαίρι στους αστυνομικούς
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 45χρονος στο Χαλάνδρι απείλησε τη 25χρονη γειτόνισσά του με όπλο
  • ρέπλικα.
  • Η γυναίκα ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα στο περιστατικό.
  • Κατά τη σύλληψη, ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς με μαχαίρι πριν ακινητοποιηθεί.
  • Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλο
  • ρέπλικα, μαχαίρια και άλλες αιχμηρές αντικείμενα.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.
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Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης (25/6) στο Χαλάνδρι όταν η Αστυνομία κλήθηκε να παρέμβει σε περιστατικό απειλής κι εξύβρισης. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα για απειλές σε ένοικο που διέμενε στην ίδια μ' αυτόν πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 στην οδό Παμφυλίας, όταν ο 45χρονος φέρεται να απείλησε την 25χρονη με όπλο-ρέπλικα. Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να τους απείλησε με μαχαίρι, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όπλο-ρέπλικα, μαχαίρια, ένας σουγιάς και άλλα αντικείμενα. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.

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