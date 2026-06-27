Κεφαλονιά: Ιστιοπλοϊκό καταμαράν προσάραξε δίπλα στη γέφυρα Δεβοσέτου – Δείτε εικόνες

Απρόοπτο συμβάν τάραξε την… ήρεμη θαλάσσια εικόνα του Αργοστολίου, όταν ιστιοπλοϊκό καταμαράν με γαλλική σημαία ακινητοποιήθηκε δίπλα στη γέφυρα Δεβοσέτου, σε ένα σημείο ιδιαίτερα μικρού βάθους.

Το περιστατικό εκτιμάται ότι οφείλεται είτε σε εσφαλμένη εκτίμηση του βάθους των υδάτων κατά τη διέλευση του σκάφους, είτε στην επίδραση του ισχυρού μαΐστρου που επικρατούσε στην περιοχή και ενδέχεται να παρέσυρε το καταμαράν εκτός της ασφαλούς πορείας του, όπως μεταδίδει το kefaloniafocus.com.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ταχύπλοο σκάφος, με στόχο να συνδράμει στην αποκόλληση του καταμαράν. Παρά τις προσπάθειες, η επιχείρηση δεν απέδωσε, καθώς το σκάφος παρέμεινε προσαραγμένο, γεγονός που καθιστά αναγκαία νέα επιχείρηση με τα κατάλληλα μέσα και υπό ευνοϊκότερες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό κάποιου από τους επιβαίνοντες, ούτε έχει αναφερθεί εισροή υδάτων ή άλλη ζημιά που να δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για το σκάφος.