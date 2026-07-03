Επίθεση χάκερ στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ

Στόχος κυβερνοεπίθεσης φαίνεται πως έπεσε η επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), καθώς τις τελευταίες ώρες οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν βλέπουν το κανονικό περιεχόμενο του οργανισμού.

Στη θέση της αρχικής σελίδας εμφανίζεται το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR», συνοδευόμενο από ένα εικονίδιο νεκροκεφαλής, γεγονός που παραπέμπει σε παραβίαση της ιστοσελίδας από χάκερ.

Η αρχική σελίδα του ΕΦΕΤ όπως φαίνεται μετά το χακάρισμα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πρόκειται για περιστατικό web defacement, μια μορφή κυβερνοεπίθεσης κατά την οποία οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στον διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα με δικό τους μήνυμα ή περιεχόμενο.

Μέχρι στιγμής, ο ΕΦΕΤ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, ενώ παραμένει άγνωστο εάν η παραβίαση περιορίζεται στην αλλοίωση της αρχικής σελίδας ή εάν έχουν επηρεαστεί και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή συστήματα του οργανισμού.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου.



Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.



Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα: Πώς έγινε δυνατή η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ; Ποια ήταν η έκταση του περιστατικού; Επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα; Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων;



Η σημερινή εικόνα της σελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πώς εννοούσε η Νέα Δημοκρατία την «Ελλάδα 2.0» που έταζε στους πολίτες το 2019.