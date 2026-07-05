Λευκάδα: Επιχείρηση για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με τέσσερις επιβαίνοντες στο Ακρωτήρι Δουκάτου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή, περίπου ένα ναυτικό μίλι βόρεια του Ακρωτηρίου Δουκάτου Λευκάδας, μετά από μηχανική βλάβη που υπέστη ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Νήσων Κουκ.

Στο ιστιοφόρο επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το σκάφος έχει καταστεί ακυβέρνητο λόγω της βλάβης.

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς παροχή συνδρομής μεταβαίνει και ένα ρυμουλκό. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.