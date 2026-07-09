Σητεία: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής - Εξαφανίστηκε πριν από δύο εβδομάδες

Snapshot Η 55χρονη Βασιλική Γκάγκα εξαφανίστηκε από τη Σητεία Κρήτης στις 26 Ιουνίου 2026.

Τα ίχνη της χάθηκαν πριν από δύο εβδομάδες και η εξαφάνισή της θεωρείται επικίνδυνη για τη ζωή της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

Η Βασιλική έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατη, με κοντά καστανά μαλλιά, μαύρα μάτια και φέρει γύψο στο δεξί πόδι.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή 1017 ή με αστυνομικό τμήμα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα από την περιοχή της Σητείας στην Κρήτη, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ίχνη της 55χρονης χάθηκαν στις 26 Ιουνίου από την περιοχή της Σητείας στην Κρήτη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα, 9 Ιουλίου 2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βασιλική Γκάγκα έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατη, έχει κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της είναι άγνωστο τι φορούσε, ενώ φέρει γύψο στο δεξί της πόδι.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.

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