Κρήτη: 20χρονος εξύβρισε και χτύπησε τη μητέρα του
Τη χαστούκισε επειδή του είπε να κλείσει τον υπολογιστή
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Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον εθισμό των νέων ατόμων μπροστά στις οθόνες.
Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ένας 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε στο αστυνομικό τμήμα η ίδια του η μητέρα.
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