Κρήτη: 20χρονος εξύβρισε και χτύπησε τη μητέρα του

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον εθισμό των νέων ατόμων μπροστά στις οθόνες.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ένας 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε στο αστυνομικό τμήμα η ίδια του η μητέρα.

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