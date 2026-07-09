Κρήτη: Με αυστηρούς όρους βγαίνει από τη φυλακή ο καταδικασμένος εκπαιδευτικός
Αποφυλακίζεται υπό όρους ο εκπαιδευτικός που είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια κάθειρξη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο μήνες μετά από την ομόφωνη καταδίκη του συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, ο εκπαιδευτικός από τη Σητεία αποφυλακίζεται.
Μόλις δύο μήνες μετά την ομόφωνη καταδίκη του σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, ο εκπαιδευτικός από τη Σητεία αποφυλακίζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ο Έρικσεν επιστρέφει στη δράση μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή
22:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ