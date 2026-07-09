Κρήτη: Με αυστηρούς όρους βγαίνει από τη φυλακή ο καταδικασμένος εκπαιδευτικός

Αποφυλακίζεται υπό όρους ο εκπαιδευτικός που είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια κάθειρξη

Newsbomb

Κρήτη: Με αυστηρούς όρους βγαίνει από τη φυλακή ο καταδικασμένος εκπαιδευτικός
ΕΛΛΑΔΑ
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Δύο μήνες μετά από την ομόφωνη καταδίκη του συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, ο εκπαιδευτικός από τη Σητεία αποφυλακίζεται.

Μόλις δύο μήνες μετά την ομόφωνη καταδίκη του σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, ο εκπαιδευτικός από τη Σητεία αποφυλακίζεται.

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