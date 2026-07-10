Αγία Ευφημία: Γιατί η Εκκλησία την τιμά δύο φορές τον χρόνο - Τι σηματοδοτεί η αυριανή γιορτή

Την 11η Ιουλίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, ένεκα της ανάμνησης του θαύματος που έγινε από την Αγία κατά την Δ' Οικουμενική Σύνοδο.

Η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας στην Χαλκηδόνα

Κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο τόμοι, ένας που περιείχε τον όρο (απόφαση) της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε στη Χαλκηδόνα (451) και την απασχόλησε το Χριστολογικό δόγμα, και έναν τόμο με τις απόψεις των αιρετικών (Μονοφυσιτών).

Για να πάψει η θεολογική έριδα μεταξύ των δύο πλευρών, των Ορθοδόξων και των Μονοφυσιτών, αποφασίστηκε να τεθούν οι δύο τόμοι μέσα στη σαρκοφάγο με τα ιερά λείψανα της Αγίας Ευφημίας, και μετά από προσευχή, να φανεί ποιον από τους δύο θα δεχθεί η Αγία ως αυθεντικό και ορθόδοξο.



Μετά την αποσφράγιση της σαρκοφάγου, βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμος στα πόδια της Αγίας, ο δε των ορθοδόξων στο θώρακά της. Αυτό ερμηνεύτηκε ως απάντηση και ευλογία της Αγίας ποιος τόμος έχει τη γνήσια ορθόδοξη σφραγίδα.

Να σημειωθεί ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της αγίας Ευφημίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 11 Ιουλία τιμάται η ανάμνηση του θαύματός της στην Χαλκηδόνα.

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