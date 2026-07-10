Εορτολόγιο 11 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος, της Αγίας Όλγας της Βασίλισσας και Ισαποστόλου και του Αγίου Νεκταρίου εκ Βρυούλων του Νέου Οσιομάρτυρα.

Η Εκκλησία τιμάει επίσης τη μνήμη του Οσίου Κυρίλλου του Νέου εν Πάρω και του Οσίου Σωφρονίου του Έσσεξ.

Η Αγία Ευφημία

Η Αγία Ευφημία έζησε και μαρτύρησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Γεννήθηκε στη Χαλκηδόνα από οικογένεια θεοσεβή και ευγενική. Οι γονείς της Ψιλόφρων και Θεοδωριανή φρόντισαν ώστε η Θυγατέρα τους να αναπτύξει κάθε χριστιανική αρετή.

Ο ειδωλολάτρης ανθύπατος της Μικράς Ασίας Πρίσκος διέταξε να παρευρεθούν όλοι οι κάτοικοι της Χαλκηδόνας σε γιορτή, την οποία οργάνωνε προς τιμή του θεού των ειδωλολατρών Άρη. Τότε η Ευφημία αποφάσισε μαζί με άλλους Χριστιανούς να απέχει από τη γιορτή των ειδωλολατρών και για το λόγο αυτό συνελήφθη, φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Τελικά οι δήμιοι, την έριξαν σε άγρια θηρία και η Ευφημία βρήκε το θάνατο από μία αρκούδα.

Η Αγία Όλγα

Η Αγία Όλγα ήταν βασίλισσα της Ρωσίας και δια του αγίου Βαπτίσματος μετονομάσθηκε Ελένη, το έτος 957 μ.Χ. Δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς τις άοκνες προσπάθειές της για τη χριστιανική διαφώτιση του Ρώσικου λαού. Έκανε τα πάντα για να γνωρίσουν οι Ρώσοι την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού.

Όταν ήλθε με την ακολουθία της κάποτε στο Βυζάντιο, έτυχε θερμής υποδοχής για τους αγώνες της υπέρ του Χριστιανισμού. Πάνω στον αγώνα αυτό, παρέδωσε την τελευταία της πνοή την 11η Ιουλίου 969 μ.Χ.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Ευφημία, Εύφημη, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος, Όλγα, Όλια

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