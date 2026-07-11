Θρίλερ στον Όλυμπο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για 64χρονο ορειβάτη που κατέρρευσε

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τη μεταφορά 64χρονου ορειβάτη που έχασε τις αισθήσεις του.

Ο ορειβάτης κατέρρευσε σε μονοπάτι και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός».

Η επιχείρηση στοχεύει στην ασφαλή κάθοδο του άνδρα σε σημείο όπου περιμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες από Κατερίνη και Λιτόχωρο και η Ορειβατική Ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ.

Το περιστατικό δηλώθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος γύρω στις 2 το μεσημέρι. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τη μεταφορά ενός 64χρονου ορειβάτη, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του. Στόχος των διασωστών είναι η ασφαλής κάθοδος του άνδρα από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» σε σημείο όπου περιμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε τριμελή ορειβατική ομάδα, κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε μονοπάτι του βουνού και μεταφέρθηκε προσωρινά στο καταφύγιο.

Στην επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς συμμετέχουν συνολικά 12 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες της Κατερίνης και του Λιτοχώρου, καθώς και η εξειδικευμένη Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ