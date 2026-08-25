Αυξάνονται οι Αμερικανοί που έρχονται στην Ελλάδα για εξωσωματική γονιμοποίηση

Το χαμηλότερο κόστος και η ευκαιρία διακοπών στην Ελλάδα αποτελούν δέλεαρ για ζευγάρια από τις ΗΠΑ που θέλουν να υποβληθούν σε θεραπείες γονιμότητας σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αυξάνονται οι Αμερικανοί που έρχονται στην Ελλάδα για εξωσωματική γονιμοποίηση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο αριθμός των Αμερικανών που επιλέγουν την Ελλάδα για εξωσωματική γονιμοποίηση αυξάνεται λόγω του χαμηλότερου κόστους και της δυνατότητας συνδυασμού θεραπείας με διακοπές.
  • Το κόστος ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης στις ΗΠΑ υπερβαίνει τα 29.000 δολάρια, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο κόστος είναι περίπου 12.000 δολάρια, εξαιρουμένων των εξόδων ταξιδιού.
  • Η κάλυψη των θεραπειών γονιμότητας στις ΗΠΑ είναι περιορισμένη, με μόλις το 24% των αναγκαίων θεραπειών να καλύπτεται από ασφάλιση, γεγονός που ωθεί πολλούς να αναζητήσουν θεραπεία στο εξωτερικό.
  • Η αγορά εξωσωματικής γονιμοποίησης στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος λόγω πληθωρισμού, έλλειψης ειδικών και αυξημένης ζήτησης μετά την πανδημία, καθιστώντας τη θεραπεία προσιτή μόνο στο κορυφαίο 1% του πληθυσμού.
  • Η αναζήτηση θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης στο εξωτερικό συνεπάγεται προκλήσεις όπως η καλή γνώση των νομικών κανονισμών, η διαχείριση ιατρικών φακέλων και η σωστή μεταφορά φαρμάκων, που απαιτούν επιπλέον προσπάθεια και πόρους.
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Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές του ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού Αμερικανών που θέλουν να υποβληθούν σε θεραπείες γονιμότητας ή να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post

Το καλοκαίρι του 2024, η Εμιλί και ο Τζάστιν Σόλομον ήρθαν μια άκρως μυστική αποστολή στην Ελλάδα. Η οικογένεια και οι φίλοι τους πίστευαν ότι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Εκείνοι είχαν απενεργοποιήσει τη λειτουργία εντοπισμού θέσης στα κινητά τους για να κρύψουν τις επισκέψεις τους σε μια κλινική, όπου αναζητούσαν βοήθεια για να κάνουν παιδί.

Οι Σόλομον συγκαταλέγονται στον αυξανόμενο αριθμό Αμερικανών που στρέφονται στο εξωτερικό, ιδίως στην Ελλάδα και την Ισπανία, για να αποφύγουν το υψηλό κόστος των θεραπειών γονιμότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τέτοιες διαδικασίες συχνά δεν καλύπτονται από την ασφάλιση.

Οι θεραπείες περιλαμβάνουν την εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τη διέγερση της ωορρηξίας, τη συλλογή των ωαρίων, τη γονιμοποίησή τους σε εργαστήριο και τη εμβρυομεταφορά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τη γονιμότητα, και ειδικότερα την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), στο επίκεντρο της ατζέντας της κυβέρνησής του, αφού υποσχέθηκε πλήρη κάλυψη για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας του 2024.

Η κυβέρνησή του πρότεινε τον Μάιο έναν κανονισμό με στόχο να διευκολύνει τους εργοδότες να προσφέρουν κάλυψη για τη γονιμότητα, αν και ο κανονισμός αυτός δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το πιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήταν η μείωση του κόστους ορισμένων φαρμάκων για την εξωσωματική γονιμοποίηση μέσω του TrumpRx, ενός ιστότοπου όπου οι ασθενείς που πληρώνουν με μετρητά μπορούν να βρουν ορισμένα φάρμακα με έκπτωση μέσω των φαρμακείων που συμμετέχουν.

Ο Λευκός Οίκος προέβλεψε ότι οι ασθενείς θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 2.200 δολάρια ανά κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αν και σημαντικές, αυτές οι εξοικονομήσεις αντισταθμίζονται από την αύξηση κατά 90% στο κόστος των φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης από το 2014, σύμφωνα με την GoodRx, μια υπηρεσία έκπτωσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Μια μελέτη για τους ασφαλισμένους Αμερικανούς που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο και ανατέθηκε από το Ίδρυμα για την Αναπαραγωγική Υγεία των Γυναικών διαπίστωσε ότι το συνολικό κόστος για έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης υπερέβαινε τα 29.000 δολάρια ή περίπου το 35% του μέσου ετήσιου εισοδήματος των νοικοκυριών στις ΗΠΑ.

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Οι Σόλομον μίλησαν στην Washington Post για την εξωσωματική γονιμοποίηση που έκαναν στην Ελλάδα

Τα έξοδα για γενετικές εξετάσεις, αποθήκευση εμβρύων, φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τοκετό μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό κόστος μίας γέννησης που προήλθε από εξωσωματική γονιμοποίηση πάνω από 54.000 δολάρια ανά παιδί, σύμφωνα με τη μελέτη. Μια ασθενής χρειάζεται κατά μέσο όρο δύο έως τρεις κύκλους για να αποκτήσει παιδί, οπότε το κόστος για πολλές ασθενείς θα είναι ακόμη υψηλότερο.

Η υπογονιμότητα επηρεάζει σχεδόν 7 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ, αλλά, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, εκτιμάται ότι καλύπτεται μόνο το 24% των θεραπειών που είναι αναγκαίες. Ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι αυξάνεται εν μέρει λόγω της τάσης των ανθρώπων να αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία και περιβαλλοντικών παραγόντων όπως η ρύπανση.

Παρόλα αυτά, το 2024 γεννήθηκαν περισσότερα από 100.000 μωρά μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης στις ΗΠΑ. Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ σύμφωνα με την Εταιρεία Τεχνολογιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αύξηση 37% των Αμερικανών που έρχονται σε ευρωπαϊκές κλινικές

Ένα αυξανόμενο ποσοστό ατόμων που επιθυμούν να γίνουν γονείς αναζητά βοήθεια στην Ευρώπη: ο αριθμός των Αμερικανών που επιλέγουν ευρωπαϊκές κλινικές αυξήθηκε κατά περισσότερο από 37%, σύμφωνα με τον Jakub Dejewski, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γονιμότητας, ενός οργανισμού που καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις θεραπείες γονιμότητας στην Ευρώπη.

Οι Σόλομον γνώριζαν ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση ήταν η μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν βιολογικά παιδιά καθώς ο Τζάστιν είχε πάθει καρκίνο των όρχεων στα τέλη της εφηβείας του. Αυτό που δεν είχαν προβλέψει ήταν το κόστος. Συνειδητοποίησαν νωρίς στην πορεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης ότι η ασφάλειά τους δεν θα κάλυπτε τη θεραπεία.

Αν και ορισμένες πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους που υποχρεώνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να καλύπτουν μέρος της θεραπείας γονιμότητας, η κάλυψη ποικίλλει σημαντικά. Όταν το ζευγάρι εξέτασε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο της εξωσωματικής γονιμοποίησης στη Φλόριντα, όπου διαμένουν, το κόστος ήταν 40.000 δολάρια για έναν κύκλο θεραπείας.

«Απλώς εκμεταλλεύονται τις ελπίδες και τα όνειρά σας να γίνετε γονείς», είπε η Εμιλί.

Το κόστος σε κλινική της Αθήνας

Το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης και η αβεβαιότητα γύρω από την προτεινόμενη νομοθεσία στη Φλόριντα οδήγησε τους Σόλομον σε μία κλινική στην Αθήνα. Το ζευγάρι φοβόταν ότι η νομοθεσία στη Φλόριντα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον έλεγχο που ασκούσαν στα έμβρυά τους.

Εκεί, κατά το πρώτο από τα δύο ταξίδια τους, η Εμιλί υποβλήθηκε σε διέγερση ωοθηκών και ωοληψία. Συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, της γονιμοποίησης, της αποθήκευσης και της τελικής εμφύτευσης των εμβρύων, το συνολικό κόστος της θεραπείας (εξαιρουμένων των εξόδων ταξιδιού) ανήλθε σε περίπου 12.000 δολάρια, σύμφωνα με τους Σόλομον, ένα πολύ μικρό μέρος του ποσού που θα είχαν δαπανήσει στις ΗΠΑ.

Όπως είπαν η προσιτή τιμή ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησε το ζευγάρι στο εξωτερικό, αλλά και η γοητεία των περιηγήσεων σε μια νέα χώρα. Στο πρώτο ταξίδι τους στην Ελλάδα, πέρασαν ένα Σαββατοκύριακο στη Μήλο ανάμεσα στα ραντεβού που είχαν με τους γιατρούς.

Μεταξύ των ενέσεων ορμονών της Εμιλί, νοίκιασαν ένα σκάφος για να εξερευνήσουν το νησί. Παρά τη συναισθηματική και σωματική καταπόνηση της διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης, το ζευγάρι θυμάται ότι βρισκόταν σε μια μικρή «φούσκα» μακριά από όλους, εξερευνώντας ένα πανέμορφο μέρος.

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Ο Jakub Dejewski, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γονιμότητας,

«Ήταν ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια που έχουμε περάσει», είπε η Εμιλί.Ό ταν επέστρεψαν στην Ελλάδα για τη μεταφορά εμβρύων τον Οκτώβριο, πέρασαν δύο ημέρες στην Κροατία. Η εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα με χρήση των ωραίων της ίδιας της ασθενούς κοστίζει συνήθως περίπου 3.000 έως 4.000 δολάρια, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα φάρμακα, οπότε ακόμη και με τα έξοδα ταξιδιού, συχνά αντιστοιχεί σε ένα μικρό μέρος του ποσού που πληρώνουν οι ασθενείς από τις ΗΠΑ.

«Οι Αμερικανοί επιλέγουν την Ελλάδα επειδή έχουν πρόσβαση σε θεραπεία που είναι πιο προσιτή, ξεκινά πιο γρήγορα και παρέχει καλή υποστήριξη στους διεθνείς ασθενείς», δήλωσε ο Dejewski. Οι ασθενείς στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ορισμένους νομικούς περιορισμούς: η αποθήκευση εμβρύων έχει χρονικό περιορισμό, η ανωνυμία των δοτών είναι κανόνας, η επιλογή φύλου και ο αριθμός των μεταφορών εμβρύων υπόκεινται σε περιορισμούς, η πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα είναι περιορισμένη για τους μη μόνιμους κατοίκους, και οι ασθενείς πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης εάν σκοπεύουν να μεταφέρουν έμβρυα μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Η Πένι Αμπάτζη δήλωσε ότι εξηγεί με σαφήνεια αυτές τις νομικές διαφορές όταν Αμερικανοί απευθύνονται στην κλινική της στην Αθήνα. Η Serum IVF προσφέρει να οργανώσει τη μεταφορά των ασθενών από το αεροδρόμιο, καθώς και εκδρομές στα νησιά. Η Αμπάτζη, συνιδρύτρια και διευθύντρια της κλινικής Serum IVF, ανέφερε ότι ο κύριος λόγος που προσελκύει τους περίπου 12 Αμερικανούς ασθενείς που δέχεται η κλινική της κάθε μήνα είναι τα εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας γονιμότητας. Η προσιτή τιμή ακολουθεί σε δεύτερη θέση.

Ένας κύκλος θεραπείας στην κλινική της κοστίζει λίγο λιγότερο από 6.000 δολάρια, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η κατάψυξη εμβρύων. Σύμφωνα με την Αμπάτζη, σχεδόν όλοι οι ασθενείς της είναι αλλοδαποί. «Σκέφτεσαι ότι έχεις καλές πιθανότητες επιτυχίας, επιπλέον δεν πληρώνεις τόσο υψηλό ποσό, και έχεις συνδυάσει τη θεραπεία με διακοπές — οπότε είναι ένα “Γιατί όχι;”», είπε στην εφημερίδα η Πένι Αμπάτζη.

Μόνο το 1% των Αμερικανών μπορεί να πληρώσει στις ΗΠΑ για την εξωσωματική

Το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων: του πληθωρισμού, της έλλειψης εμβρυολόγων, της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης μετά τις καθυστερήσεις που προκάλεσε η πανδημία, καθώς και της συμμετοχής ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ανέφερε ο Dejewski. Ο William Kiltz, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην αμερικανική κλινική CNY Fertility, δήλωσε ότι το κόστος γίνεται απαγορευτικό. «Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι σχεδόν μια θεραπεία που μόνο το κορυφαίο 1% μπορεί να αντέξει οικονομικά», είπε.

Ο Kiltz ανέφερε ότι το μοντέλο της CNY, η οποία προσφέρει εξωσωματική γονιμοποίηση προς περίπου 8.000 δολάρια, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εμβρύων, στα 18 κέντρα της σε ολόκληρη τη χώρα — αποφέρει κέρδη που αρκούν μόλις και μετά βίας για να πληρωθούν τα λειτουργικά κόστη και η δημιουργία νέων κέντρων στις ΗΠΑ.

«Προσπαθούμε να παρέχουμε αυτή τη φροντίδα με το απολύτως ελάχιστο κόστος», είπε. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς της CNY ταξιδεύουν από άλλες πολιτείες αναζητώντας αυτές τις επιλογές χαμηλότερου κόστους, ανέφερε ο Kiltz. Τόνισε ότι ελπίζει η αγορά της εξωσωματικής γονιμοποίησης να σταθεροποιηθεί τελικά, όπως συμβαίνει με πολλές νέες τεχνολογίες.

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Οι Σόλομον απέκτησαν ένα υγιές αγοράκι φέτος το καλοκαίρι

Ωστόσο, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά, αυτή η ομαλοποίηση δεν έχει ακόμη επέλθει, κάτι που, κατά την άποψη του Kiltz, συνδέεται με το γεγονός ότι η αγορά καθοδηγείται από συναισθηματικούς παράγοντες.« Οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν σχεδόν τα πάντα», είπε ο Kiltz. «Σίγουρα υπάρχει κάποιος κίνδυνος σε κάτι τέτοιο, όπου η ζήτηση και η επιθυμία ενός μεμονωμένου ατόμου είναι τόσο έντονες, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να εκμεταλλευτούν την κατάσταση».

Η Tarita Pakrashi, επικεφαλής γιατρός γονιμότητας στο κέντρο CNY στο Νόρφολκ, επισήμανε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην προσπάθεια αξιολόγησης μιας κλινικής στο εξωτερικό, όταν κάποιος δεν μιλά τη γλώσσα ή δεν κατανοεί τους τοπικούς κανονισμούς για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Επίσης, μπορεί να είναι δύσκολο να μεταφερθούν φάρμακα ευαίσθητα στη θερμοκρασία πίσω στην πατρίδα. «Είναι σχεδόν σαν μια δουλειά πλήρους απασχόλησης το να προσπαθείς να παίζεις ταυτόχρονα τον ρόλο του ειδικού σε κανονιστικά θέματα και του επιθεωρητή, ενώ είσαι ασθενής», είπε η Pakrashi. Είπε επίσης ότι είχε ασθενείς που αναζήτησαν θεραπεία στο εξωτερικό και επέστρεψαν στην κλινική της και είχαν δυσκολίες στο να μεταφέρουν τους ιατρικούς φακέλους τους ή να κατανοήσουν τη διάγνωση που είχαν στο εξωτερικό. Συχνά πρέπει να επαναλάβουν τις εξετάσεις.

Επιπλέον, το να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό για εξωσωματική γονιμοποίηση παραμένει οικονομικά απρόσιτο για πολλούς Αμερικανούς. Οι Σόλομον είπαν ότι η αναζήτηση θεραπείας στο εξωτερικό απαιτεί από κάποιον να διαθέτει και περιπετειώδες πνεύμα. Για αυτούς, όλες οι διοικητικές διαδικασίες και τα ταξίδια άξιζαν τον κόπο. Ο ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης και τα δύο ταξίδια τους στην Ελλάδα τους επέτρεψαν να καλωσορίσουν ένα υγιές αγοράκι αυτό το καλοκαίρι.

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