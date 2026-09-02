Πυροσβεστική: Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Οι 20 αντιμετωπίστηκαν άμεσα
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- Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
- Οι 20 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 3 ενεργές πυρκαγιές.
- Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών.
- Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 20 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.
Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
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