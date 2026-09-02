Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα - Στο νοσοκομείο προληπτικά ηλικιωμένη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, επί της συμβολής των οδών Μυκηνών και Δοϊράνης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Μια γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμά της, ενώ άγνωστο παραμένει αν οι υπόλοιποι ένοικοι βρίσκονταν εντός των διαμερισμάτων τους την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

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