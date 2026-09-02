Φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν 14 εναέρια μέσα

   Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν 14 εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυτικάς στου Δήμου Θηβαίων προχώρησε η Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περίπου 13:50 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 οχήματα.

ΦΩΤΙΑ ΘΗΒΑ

Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θηβαίων και της Πολιτικής Προστασίας.

ΦΩΤΙΑ ΘΗΒΑ

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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