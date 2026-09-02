Φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν 14 εναέρια μέσα
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας
Σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μυτικάς στου Δήμου Θηβαίων προχώρησε η Πυροσβεστική.
Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περίπου 13:50 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θηβαίων και της Πολιτικής Προστασίας.
Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.