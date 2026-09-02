Φωτιά τώρα στον Μύτικα Θήβας – Επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη
Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50.
Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.
Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη.
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