Φωτιά τώρα στον Μύτικα Θήβας – Επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση

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Φωτιά τώρα στον Μύτικα Θήβας – Επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.

Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη.

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