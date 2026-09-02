Φωτιά τώρα στον Μύτικα Θήβας – Επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.

Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη.