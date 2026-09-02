Σε Red Code αύριο Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, η Αττική, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
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- Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται οι Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία), Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) και Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια).
- Η απόφαση βασίζεται στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
- Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις συγκεκριμένες περιοχές κατατάσσεται στην κατηγορία 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο.
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, περιοχές της χώρας όπου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
Ειδικότερα, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται:
- η Περιφέρεια Αττικής,
- οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας
- στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,οι Κυκλάδες στην
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
- η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας
- στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον οποίο στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.
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