Σε Red Code αύριο Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Snapshot Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται οι Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία), Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) και Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια).

Η απόφαση βασίζεται στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις συγκεκριμένες περιοχές κατατάσσεται στην κατηγορία 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, περιοχές της χώρας όπου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ειδικότερα, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται:

η Περιφέρεια Αττικής ,

, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,οι Κυκλάδες στην

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον οποίο στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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