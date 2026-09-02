Φωτιά τώρα στην Παιανία καίει κοντά στην Αττική Οδό - Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Επί τόπου η Πυροσβεστική 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά τώρα στην Παιανία καίει κοντά στην Αττική Οδό - Επιχειρούν 2 ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου καθώς ξέσπασε φωτιά εν υπάιθρω στην Παιανία στην οδό Αμπελώνος κοντά στην Αττική Οδό.

Την φωτιά εντόπισε πυροφύλακας και ενημέρωσε άμεσα την πυροσβεστική, όπως αναφέρει το Irafina.gr.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα, αμπέλια και ελιές και έχει περάσει σε πάρκο με φωτοβολταϊκά.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα.

Λόγω της εκδήλωσης της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αμπελώνων, από το ύψος της Περιφερειακής Κορωπίου-Σπάτων έως τον παράδρομο της Αττικής Οδού, στην περιοχή του Κορωπίου.

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