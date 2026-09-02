Νέο 112 για την πυρκαγιά στην Κάρυστο - Εκκένωση Οσμαών και Ερωδιού προς την Κάρυστο

Snapshot Στην πυρκαγιά στην Κάρυστο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 13 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τέσσερα ελικόπτερα και εννέα αεροσκάφη.

Υδροφόρες του Δήμου Καρύστου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υποστηρίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο μετά τις 15:00, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κάρυστο Ευβοίας.

Συγκεκριμένα, στις 15:13, οι Αρχές κάλεσαν όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ερωδιός, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού με κατεύθυνση προς την Κάρυστο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

«Εάν βρίσκεστε στην ΟΣΜΑΕΣ και τον Ερωδιό της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς Κάρυστο. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο μέτωπο επιχειρούν συνολικά 60 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ, ενώ έχουν αναπτυχθεί 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 13 εναέρια μέσα, συγκεκριμένα τέσσερα ελικόπτερα και εννέα αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.