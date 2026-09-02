Φωτιά τώρα στην Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση

Snapshot Η πυρκαγιά στην Κάρυστο Ευβοίας ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 60 πυροσβέστες, 21 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη.

Στάλθηκε μήνυμα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή Θεατρόπολη προς την Κάρυστο λόγω της πυρκαγιάς.

Η ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με την περιοχή στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί το μέτωπο πυρκαγιάς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση στις πυροσβεστικές αρχές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η Πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας, με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο να ενισχύονται περαιτέρω.

Μεγάλη ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν 13 εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο μέτωπο επιχειρούν συνολικά 60 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 21 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση τέσσερα ελικόπτερα και εννέα αεροσκάφη.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λόγω της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112. Στις 12:22 εστάλη μήνυμα για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με οδηγία να κινηθούν προς την Κάρυστο. Είχε προηγηθεί, στις 11:45, μήνυμα του 112 με ενημέρωση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone, το οποίο διαθέτει τόσο θερμική όσο και οπτική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στις πυροσβεστικές αρχές.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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