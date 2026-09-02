Φωτιά τώρα στην Κάρυστο - Ήχησε το 112

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Καρύστου, Εύβοιας, με φωτιά σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 4 ελικόπτερα.

Η φωτιά δεν απειλεί τον οικιστικό ιστό σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Έστειλαν μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Καρύστου, στην Εύβοια, με τις φλόγες να καίνε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη, και 2 ελικόπτερα.

Μιλώντας στο Ertnews Radio, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, σημείωσε πως πρόκειται για «αρκετά δύσκολη η κατάσταση, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 6 μποφόρ. Το μέτωπο έχει ανοίξει, έχουμε δυστυχώς διάσπαρτες κατοικίες. Το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς την παραλία Λιβαδάκια».

Μηνύματα από το 112

Στις 12:22 το 112 έστειλε SMS προς τους κατοίκους της περιοχής Θεατρούπολης, να εκκενώσουν προς την Κάρυστο μέσω της Παραλιακής Οδού.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής της Καρύστου, καλώντας τους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Ενεργοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή Κάρυστος της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας. Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

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