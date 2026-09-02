Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντέινερ εντός καταυλισμού στα Σπάτα Αττικής.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 46 πυροσβέστες και 14 οχήματα.

Ένα ελικόπτερο συνδράμει από αέρος στην κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε κοντέινερ εντός καταυλισμού στα Σπάτα Αττικής.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 46 πυροσβέστες και 14 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ένα ελικόπτερο από αέρος.

Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και σε απορρίμματα.