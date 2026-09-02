Φωτιά τώρα στα Σπάτα - Καίγεται κοντέινερ εντός καταυλισμού
Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και σε απορρίμματα
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κοντέινερ εντός καταυλισμού στα Σπάτα Αττικής.
- Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 46 πυροσβέστες και 14 οχήματα.
- Ένα ελικόπτερο συνδράμει από αέρος στην κατάσβεση της φωτιάς.
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε κοντέινερ εντός καταυλισμού στα Σπάτα Αττικής.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 46 πυροσβέστες και 14 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ένα ελικόπτερο από αέρος.
Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και σε απορρίμματα.
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