Οριοθετήθηκε εντός 40 λεπτών η φωτιά στην Παιανία

Οριοθετήθηκε εντός 40 λεπτών η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας, κοντά στα διόδια της Αττικής οδού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα (02 Σεπτεμβριου 2026), περίπου στις 15:00.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Παιονίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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