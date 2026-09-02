Μαίνεται η φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Επιχειρούν 20 εναέρια μέσα, ανάμεσά τους 2 Chinook

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι Πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά που μαίνεται στη Θήβα 

Μίλτος Τσεκούρας, Επιμέλεια

Μαίνεται η φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Επιχειρούν 20 εναέρια μέσα, ανάμεσά τους 2 Chinook
ΕΛΛΑΔΑ
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Εξακολουθεί να καίει η φωτιά στον Μύτικα Θήβας σε χαμηλή βλάστηση η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 13:50.

Ενισχύθηκαν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον στην κατάσβεση επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει δύο ελικόπτερα Chinook προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

ΘΗΒΑ CHINOOK
ΘΗΒΑ CHINOOK

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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