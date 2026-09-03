Δημόσια έργα: Παρέμβαση ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ για τις αυξήσεις στο κόστος

Κοινή παρέμβαση προς τον Νίκο Παπαθανάση – Κάνουν λόγο για διαφορετική εφαρμογή της ίδιας νομοθεσίας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προειδοποιούν για άνιση μεταχείριση των επιχειρήσεων

Newsroom

Δημόσια έργα: Παρέμβαση ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ για τις αυξήσεις στο κόστος
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ ζητούν ενιαία αντιμετώπιση στις αναθεωρήσεις τιμών στα συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα για να αποφευχθεί άνιση μεταχείριση.
  • Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία της νομοθεσίας μεταξύ υπηρεσιών που διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ, προκαλώντας καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και οικονομικές συνέπειες για τις τεχνικές επιχειρήσεις.
  • Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η ίδια νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα έργα, χωρίς διαφορές μεταξύ δημόσιων και συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων.
  • Ζητούν από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση να δώσει σαφείς οδηγίες για κοινή εφαρμογή του νόμου και να επιταχυνθούν οι εκκρεμείς εγκρίσεις και πιστώσεις.
  • Η διαφορετική ερμηνεία και καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και άνιση μεταχείριση επιχειρήσεων.
Snapshot powered by AI

Παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για να δοθεί τέλος σε μια εκκρεμότητα που επηρεάζει την πορεία συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων ζητούν οι τρεις μεγάλες εργοληπτικές οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ.

Με κοινή επιστολή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, οι εκπρόσωποι του κατασκευαστικού κλάδου ζητούν να υπάρξει άμεσα ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος των αναθεωρήσεων τιμών. Πρόκειται ουσιαστικά για τον μηχανισμό μέσω του οποίου προσαρμόζεται το κόστος των συμβάσεων όταν μεταβάλλονται οι τιμές κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου.

Η επιστολή κοινοποιείται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και στον γενικό γραμματέα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής Βασίλειο Σιαδήμα.

Τι προκαλεί την εμπλοκή

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο οι αναθεωρήσεις των τιμών πρέπει να συνυπολογίζονται στο όριο του 50% που προβλέπεται για συγκεκριμένες τροποποιήσεις των συμβάσεων δημοσίων έργων.

Οι τρεις οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το άρθρο 156 του ν. 4412/2016 είναι σαφές ως προς την αντιμετώπιση του θέματος.

Επισημαίνουν, παράλληλα, ότι τόσο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όσο και η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχουν ήδη εκφράσει ταυτόσημη θέση επί του ζητήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την επιστολή, υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΣΠΑ συνεχίζουν να ακολουθούν διαφορετική ερμηνεία. Αυτό έχει ως συνέπεια να παρουσιάζονται καθυστερήσεις στις απαιτούμενες εγκρίσεις και πιστώσεις, με τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει τα έργα να υφίστανται οικονομικές συνέπειες.

Καταγγελίες για άνιση μεταχείριση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ στο γεγονός ότι η διαφορετική ερμηνεία δημιουργεί, όπως υποστηρίζουν, διαφορετικούς κανόνες για έργα που υπάγονται στην ίδια νομοθεσία.

Σημειώνουν ότι δεν μπορεί ο ίδιος κανόνας να εφαρμόζεται με έναν τρόπο στα δημόσια έργα και διαφορετικά όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι η κατάσταση ξεπερνά τα όρια μιας απλής γραφειοκρατικής εμπλοκής, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά αλλά και σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, θέτουν θεσμικό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι μια υπηρεσιακή ερμηνεία δεν μπορεί να οδηγεί επί μήνες σε ουσιαστική μη εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδιαίτερα όταν έχουν ήδη τοποθετηθεί οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς.

Ζητούν ενιαία εφαρμογή του νόμου

Οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων καλούν τον Νίκο Παπαθανάση να δώσει σαφή κατεύθυνση προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις Διαχειριστικές Αρχές, ώστε να υπάρχει κοινός τρόπος εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ζητούν παράλληλα να προχωρήσουν χωρίς νέα καθυστέρηση οι εγκρίσεις και οι πιστώσεις που έχουν επηρεαστεί από την εκκρεμότητα.

Όπως υπογραμμίζουν, το αίτημα του κατασκευαστικού κλάδου είναι να εφαρμόζεται η ίδια νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο για όλους, χωρίς διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις συμβάσεις.

«Η νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά περίπτωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά, συνδέοντας την ενιαία εφαρμογή των κανόνων με την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

Την κοινή παρέμβαση υπογράφουν ο πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Φώτιος Κουβουκλιώτης και ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:33ΕΛΛΑΔΑ

«Καμία μάνα δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί στον κόσμο»: Τι λέει η μητέρα του 43χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Λαβροφ: Η Ρωσία κλείνει το Ινστιτούτο Γκαίτε - Απάντηση στο κλείσιμο του προξενείου στην Βόννη

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Κορυφαίες προσωπικότητες στο 5ο "THE CHIOS FESTIVAL"

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: «Μπλόκο» στην παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Τορόντο: Πλημμύρισαν δρόμοι, χωρίς ρεύμα χιλιάδες κάτοικοι

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο Ρίου 42χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εξοργιστικό βίντεο από την Κρήτη: Οδηγός κάνει ζικ -ζακ και βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμο με στροφές

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης συναντάται στο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για βιβλίο Β’ Δημοτικού: «Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα, ούτε γονέας 1 υπάρχει, ούτε γονέας 2»

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τα μπουρίνια επιστρέφει το καλοκαίρι - Σαββατοκύριακο με ζέστη και λιακάδα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρωθυπουργοί της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης τραγούδησαν μαζί το «Let It Be» των Beatles - Δείτε βίντεο

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έγκυος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό της - Την έσωσε η γειτόνισσα

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί Έβρου - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Αντικαταστάθηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπήρχε κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού την ώρα του φονικού - Γιατί δεν κατέγραψε τίποτα

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δυο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης σε Περιστέρι και Ίλιον

18:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά το τριήμερο ράλι

18:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα στην λειτουργία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης: Chatgpt, Grok, Claude και Gemini «τρεμοπαίζουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έγκυος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό της - Την έσωσε η γειτόνισσα

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Έσκαψαν με σκαπτικό όλη την αυλή για να βρουν τη σορό της 90χρονης – Η καταγγελία γείτονα που διερευνά η Αστυνομία

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπήρχε κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού την ώρα του φονικού - Γιατί δεν κατέγραψε τίποτα

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις για την εμφάνιση της 13χρονης Νορθ - «Τι έχει συμβεί στη μύτη της;»

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Από τα δύο Heron στην αυτόνομη παραγωγή 15.000 drones το έτος: Μήνυμα ισχύος Νίκου Δένδια από την Ξάνθη

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

«Τρώγαμε και έσκασε η κοιλιά του»: Ο 43χρονος στην Κυψέλη περιγράφει πώς πέθανε το μωρό και γιατί το έβαλαν στον καταψύκτη

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατάγια: Η «Sin City» της Ταϊλάνδης που γεννήθηκε «ξελογιάζοντας» αμερικανούς στρατιώτες

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυξημένες παραβιάσεις: Τι είπε ο Γεραπετρίτης για την Τουρκία στους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από την Ξάνθη: Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τα μπουρίνια επιστρέφει το καλοκαίρι - Σαββατοκύριακο με ζέστη και λιακάδα

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί Έβρου - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ