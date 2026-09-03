Δημόσια έργα: Παρέμβαση ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ για τις αυξήσεις στο κόστος

Snapshot Οι οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ ζητούν ενιαία αντιμετώπιση στις αναθεωρήσεις τιμών στα συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα για να αποφευχθεί άνιση μεταχείριση.

Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία της νομοθεσίας μεταξύ υπηρεσιών που διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ, προκαλώντας καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και οικονομικές συνέπειες για τις τεχνικές επιχειρήσεις.

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η ίδια νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα έργα, χωρίς διαφορές μεταξύ δημόσιων και συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων.

Ζητούν από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση να δώσει σαφείς οδηγίες για κοινή εφαρμογή του νόμου και να επιταχυνθούν οι εκκρεμείς εγκρίσεις και πιστώσεις.

Η διαφορετική ερμηνεία και καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και άνιση μεταχείριση επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για να δοθεί τέλος σε μια εκκρεμότητα που επηρεάζει την πορεία συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων ζητούν οι τρεις μεγάλες εργοληπτικές οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ.

Με κοινή επιστολή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, οι εκπρόσωποι του κατασκευαστικού κλάδου ζητούν να υπάρξει άμεσα ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος των αναθεωρήσεων τιμών. Πρόκειται ουσιαστικά για τον μηχανισμό μέσω του οποίου προσαρμόζεται το κόστος των συμβάσεων όταν μεταβάλλονται οι τιμές κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου.

Η επιστολή κοινοποιείται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και στον γενικό γραμματέα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής Βασίλειο Σιαδήμα.

Τι προκαλεί την εμπλοκή

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο οι αναθεωρήσεις των τιμών πρέπει να συνυπολογίζονται στο όριο του 50% που προβλέπεται για συγκεκριμένες τροποποιήσεις των συμβάσεων δημοσίων έργων.

Οι τρεις οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το άρθρο 156 του ν. 4412/2016 είναι σαφές ως προς την αντιμετώπιση του θέματος.

Επισημαίνουν, παράλληλα, ότι τόσο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όσο και η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχουν ήδη εκφράσει ταυτόσημη θέση επί του ζητήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την επιστολή, υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του ΕΣΠΑ συνεχίζουν να ακολουθούν διαφορετική ερμηνεία. Αυτό έχει ως συνέπεια να παρουσιάζονται καθυστερήσεις στις απαιτούμενες εγκρίσεις και πιστώσεις, με τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει τα έργα να υφίστανται οικονομικές συνέπειες.

Καταγγελίες για άνιση μεταχείριση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ στο γεγονός ότι η διαφορετική ερμηνεία δημιουργεί, όπως υποστηρίζουν, διαφορετικούς κανόνες για έργα που υπάγονται στην ίδια νομοθεσία.

Σημειώνουν ότι δεν μπορεί ο ίδιος κανόνας να εφαρμόζεται με έναν τρόπο στα δημόσια έργα και διαφορετικά όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι η κατάσταση ξεπερνά τα όρια μιας απλής γραφειοκρατικής εμπλοκής, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά αλλά και σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, θέτουν θεσμικό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι μια υπηρεσιακή ερμηνεία δεν μπορεί να οδηγεί επί μήνες σε ουσιαστική μη εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδιαίτερα όταν έχουν ήδη τοποθετηθεί οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς.

Ζητούν ενιαία εφαρμογή του νόμου

Οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων καλούν τον Νίκο Παπαθανάση να δώσει σαφή κατεύθυνση προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις Διαχειριστικές Αρχές, ώστε να υπάρχει κοινός τρόπος εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ζητούν παράλληλα να προχωρήσουν χωρίς νέα καθυστέρηση οι εγκρίσεις και οι πιστώσεις που έχουν επηρεαστεί από την εκκρεμότητα.

Όπως υπογραμμίζουν, το αίτημα του κατασκευαστικού κλάδου είναι να εφαρμόζεται η ίδια νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο για όλους, χωρίς διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις συμβάσεις.

«Η νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά περίπτωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά, συνδέοντας την ενιαία εφαρμογή των κανόνων με την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

Την κοινή παρέμβαση υπογράφουν ο πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Φώτιος Κουβουκλιώτης και ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης.