Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες ΙΧ αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από κλήση για φωτιά σε όχημα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Σταυρούπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν αυτή την ώρα πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Thestival.gr το ΙΧ υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

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