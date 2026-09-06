Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης δύο ατόμων - Αποπροσανατολίστηκαν στη διάρκεια πεζοπορίας

Snapshot Δύο άτομα αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε μετά από κλήση στο 112 και άμεσο γεωεντοπισμό των ατόμων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν και μετέφεραν τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα, καθώς δύο άτομα αποπροσανατολίστηκαν κατά την διάρκεια της πεζοπορίας τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:00. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ατόμων κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα απο τον 10ο ΠΣ Αθηνών.

Οι Πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

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