Πέλλα: Επιχείρηση διάσωσης 17χρονης από δασική περιοχή - Τραυματίστηκε στο πόδι

Snapshot Μία 17χρονη τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας κινητοποιήθηκε μετά από κλήση στο 112 και γεωεντοπισμό της.

Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα προσέγγισαν και μετέφεραν την τραυματισμένη με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Η 17χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 17χρονη αλλοδαπή στην περιοχή Λουτράκι του δήμου Αλμωπίας Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 13:30.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Ο 17χρονη τραυματίστηκε στο κάτω άκρο σε δασική περιοχή πλησίον του Λουτρακίου Πέλλας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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