Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Τα όριά του

Το μέτρο αναμένεται να επανέλθει μέσα το φθινόπωρο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Τα όριά του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας επανέρχεται το φθινόπωρο με ακριβή ημερομηνία έναρξης που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.
  • Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από συγκεκριμένους δρόμους, εντός των οποίων ισχύουν περιορισμοί κυκλοφορίας για οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
  • Εξαιρέσεις από τον Δακτύλιο προβλέπονται για ηλεκτρικά, υβριδικά, οχήματα φυσικού αερίου/υγραερίου συγκεκριμένης τεχνολογίας και μόνιμους κατοίκους του κέντρου, με σχετικές ψηφιακές άδειες κυκλοφορίας μέσω gov.gr.
  • Για την έκδοση του ψηφιακού σήματος απαιτούνται κωδικοί TAXISnet, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και ΑΦΜ ιδιοκτήτη, ενώ το σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό για επαλήθευση.
  • Η ημερομηνία έναρξης και το πλαίσιο εξαιρέσεων για τον Δακτύλιο 2026 με 2027 θα ανακοινωθούν σύντομα με κοινή υπουργική απόφαση.
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Το μέτρο του Δακτυλίου θα επιστρέψει στο κέντρο της Αθήνας και φέτος μετά την καθιερωμένη καλοκαιρινή διακοπή.

Το μέτρο θα επανέλθει μέσα το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με υπουργική απόφαση.

Σημειώνεται ότι, πέρυσι, ο δακτύλιος ενεργοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και έληξε στις 24 Ιουλίου 2026.

Τα όρια του Μικρού Δακτυλίου: Ποιοι δρόμοι ορίζουν την περίμετρο

Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από μια σαφώς καθορισμένη ζώνη κεντρικών λεωφόρων και οδών, εντός της οποίας απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις τις ώρες ισχύος του μέτρου.

Συγκεκριμένα, η περίμετρος σχηματίζεται από τους εξής οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Αμβροσίου Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Δακτυλίου η κυκλοφορία παραμένει ελεύθερη, ωστόσο η είσοδος στο εσωτερικό του δακτυλίου υπόκειται στους σχετικούς περιορισμούς.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον μικρό δακτύλιο υπάρχει και ο μεγάλος δακτύλιος, εντός του οποίου περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Ο μεγάλος δακτύλιος ενεργοποιείται σπάνια, μόνο όταν το επίπεδο των ρύπων στην Αθήνα υπερβεί κάποια ιδιαίτερα αυξημένα όρια, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Κατά τη διάρκεια ισχύος του μεγάλου δακτυλίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων εντός του μικρού δακτυλίου και η κυκλοφορία τους στον υπόλοιπο μεγάλο δακτύλιο επιτρέπεται μόνο εκ περιτροπής με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, όπως και στον μικρό δακτύλιο.

Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για την ακριβή πρεμιέρα

Η επίσημη ημερομηνία ενεργοποίησης του Δακτυλίου για τη νέα περίοδο 2026-27 αναμένεται να προσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης, θα διευκρινιστεί επίσης και το ειδικό πλαίσιο που αφορά τις εξαιρέσεις (όπως για ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά, αυτοκίνητα φυσικού αερίου/υγραερίου συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και μόνιμους κατοίκους του κέντρου), καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης των σχετικών ψηφιακών αδειών κυκλοφορίας μέσω του gov.gr.

Πώς βγάζουμε σήμα κυκλοφορίας για να κυκλοφορούμε εντός δακτυλίου της Αθήνας

Για να εκδώσετε το ειδικό σήμα ώστε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας θα πρέπει το όχημά σας να είναι:

  • ηλεκτρικό
  • εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου
  • υβριδικό
  • κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2 (NEDC) για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021 ή κάτω από 145 gr CO2 (WLTP) για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά. Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6.

Για την έκδοση του απαιτούμενου ψηφιακού σήματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη πλατφόρμα μέσω του Gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
  • τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Για άδειες εισόδου μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ.

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