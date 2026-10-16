Ελευθέριος Βενιζέλος: Έκρυψαν 7,5 κιλά ναρκωτικών στο ξύλινο δάπεδο κιβωτίου - Συνελήφθη 32χρονος

Snapshot Σε ειδική κρύπτη ξύλινου κιβωτίου από τη Βραζιλία εντοπίστηκαν 2.235 γραμμάρια κοκαΐνης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε δεύτερο δέμα από τις ΗΠΑ βρέθηκαν 5.317 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), με τελικό παραλήπτη τον ίδιο 32χρονο Σουηδό.

Η επιχείρηση του Λιμενικού οδήγησε στη σύλληψη του 32χρονου στην Αττική και στην κατάσχεση συνολικά πάνω από 7 κιλά ναρκωτικών.

Η παράνομη αξία των κατασχεμένων ναρκωτικών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 380.000 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την αποκάλυψη του διεθνούς δικτύου διακίνησης και την ταυτοποίηση άλλων εμπλεκομένων προσώπων. Snapshot powered by AI

Σημαντική υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών αποκάλυψαν οι έλεγχοι των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έπειτα από τον εντοπισμό δύο ύποπτων δεμάτων στις αποθήκες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης τύπου skunk που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι θα απέφεραν στην παράνομη αγορά περισσότερα από 380.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από την αξιοποίηση πληροφοριών και την επιχείρηση που οργανώθηκε από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος και με τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων.

Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη στο ξύλινο δάπεδο κιβωτίου από τη Βραζιλία

Το πρώτο ύποπτο φορτίο εντοπίστηκε στις 6 Οκτωβρίου 2026, όταν οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο ξύλινο κιβώτιο που είχε αποσταλεί από τη Βραζιλία και βρισκόταν σε αποθήκη του αεροδρομίου.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ΜΕΖΚΑΛ», ο οποίος υπέδειξε το κιβώτιο. Κατά την έρευνα, οι λιμενικοί ανακάλυψαν τέσσερις πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2.235 γραμμαρίων.

Οι συσκευασίες είχαν τοποθετηθεί με επιμέλεια σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη στο ξύλινο δάπεδο του κιβωτίου, προκειμένου να μην εντοπιστούν κατά τον έλεγχο.

Μετά την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού, οι αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη μεταφορά και παράδοση του φορτίου, παρακολουθώντας την εξέλιξη της υπόθεσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026, με τη σύλληψη του 32χρονου αλλοδαπού παραλήπτη, υπηκόου Σουηδίας, σε περιοχή της Αττικής.

Δεύτερο δέμα από τις ΗΠΑ με περισσότερα από πέντε κιλά skunk

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και την ίδια ημέρα οι λιμενικές αρχές εντόπισαν ένα ακόμη ύποπτο δέμα στις αποθήκες του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Επρόκειτο για χάρτινο κιβώτιο που είχε αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε ως τελικό παραλήπτη τον 32χρονο που είχε ήδη συλληφθεί.

Με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Κ9 «ΜΕΖΚΑΛ», οι αρχές εντόπισαν στο εσωτερικό του δέκα αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστή ως skunk. Το συνολικό μικτό βάρος της ποσότητας ανήλθε σε 5.317 γραμμάρια.

Η ανεύρεση και του δεύτερου φορτίου ενίσχυσε τις ενδείξεις για οργανωμένη δραστηριότητα εισαγωγής ναρκωτικών με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Τι κατασχέθηκε - Πάνω από 380.000 ευρώ το εκτιμώμενο κέρδος

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά:

2.235 γραμμάρια κοκαΐνης, μικτού βάρους.

5.317 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους.

Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, το οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να αποκομιστεί από τη διάθεση των κατασχεμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά ξεπερνά τις 380.000 ευρώ.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, ενώ η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές των χωρών από τις οποίες εστάλησαν τα δύο δέματα.