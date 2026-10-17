Τι αλλάζει στη γονική άδεια και ποια δικαιώματα κερδίζουν οι εργαζόμενοι γονείς

Τι αλλάζει πρακτικά με το νέο νομοσχέδιο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τι αλλάζει στη γονική άδεια και ποια δικαιώματα κερδίζουν οι εργαζόμενοι γονείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Καταργείται ο χρονικός περιορισμός μεταξύ γονικών αδειών για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, δίνοντας ελευθερία στη λήψη της άδειας.
  • Οι γονείς που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν χρειάζεται πλέον να δηλώνουν εκ των προτέρων τη σειρά χρήσης της γονικής άδειας.
  • Η άδεια φροντιστή μπορεί να λαμβάνεται χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης εξάμηνου από την πρόσληψη του εργαζόμενου.
  • Οι αλλαγές στο νομοσχέδιο αποσκοπούν στη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων για καλύτερο συνδυασμό προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
  • Οι νέες ρυθμίσεις προστίθενται σε προηγούμενες πρωτοβουλίες όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας στους 9 μήνες και η θέσπιση άδειας πατρότητας.
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Σημαντικές αλλαγές στη γονική άδεια και μεγαλύτερη ευελιξία για τους εργαζόμενους γονείς φέρνει νέο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εξήγγειλε η αρμόδια υπουργός, Νίκη Κεραμέως.

Οι νέες ρυθμίσεις, όπως είπε η υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ, έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες πρωτοβουλίες στήριξης της οικογένειας, όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας στους 9 μήνες, η θέσπιση άδειας πατρότητας, η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της άδειας στον πατέρα, η άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο επίδομα γονικής αδείας.

Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο

Κατάργηση χρονικού περιορισμού στη γονική άδεια: Κάθε εργαζόμενος δικαιούται 4 μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί έως 8 ετών. Μέχρι πρότινος, αν μια οικογένεια είχε περισσότερα παιδιά, έπρεπε να μεσολαβήσει διάστημα ενός έτους μεταξύ των αδειών. Ο περιορισμός αυτός καταργείται, δίνοντας απόλυτη ελευθερία στη λήψη της άδειας.

Άρση περιορισμών σε συζύγους στον ίδιο εργοδότη: Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, δεν απαιτείται πλέον να δηλώνουν εκ των προτέρων τη σειρά με την οποία θα κάνουν χρήση της άδειας.

Ευελιξία στην άδεια φροντιστή: Η άδεια φροντιστή θα μπορεί πλέον να λαμβάνεται χωρίς να είναι απαραίτητη η συμπλήρωση εξάμηνου από την πρόσληψη του εργαζόμενου.

Όπως τόνισε η υπουργός, τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην προτεραιοποίηση των εργαζόμενων γονέων, προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να συνδυάσουν αρμονικά την προσωπική, την οικογενειακή και την επαγγελματική τους ζωή.

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